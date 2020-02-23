Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция мужского масс-старта
08:55
Сегодня, 23 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 17.00 по по московскому времени начнется мужской масс-старт.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.
В составе сборной России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
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