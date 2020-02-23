ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира по биатлону: видеотрансляция мужского масс-старта

08:55
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
Теги:

Сегодня, 23 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 17.00 по по московскому времени начнется мужской масс-старт.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

В составе сборной России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //
Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //
Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир