Австрийка Хаузер выиграла женский масс-старт на ЧМ, Миронова — 19-я
Австрийка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Она не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
За австрийкой финишировали три представительницы Норвегии. Они расположились в следующем порядке: Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф и Марта Ольсбу Ройселанн.
Россиянки не смогли попасть на подиум и остались без медалей на этом чемпионате мира.
Биатлон
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7 (0 шт. кругов)
2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 21,7 (1)
3. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23,0 (3)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 23,6 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) — 48,9 (1)
6. Франциска Пройсс (Германия) — 52,6 (2)
19. Светлана Миронова (Россия) — 02.21,8 (6)
20. Ирина Казакевич (Россия) — 02.25,3 (4)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю