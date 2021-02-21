Австрийка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Она не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

За австрийкой финишировали три представительницы Норвегии. Они расположились в следующем порядке: Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф и Марта Ольсбу Ройселанн.

Россиянки не смогли попасть на подиум и остались без медалей на этом чемпионате мира.

Биатлон

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7 (0 шт. кругов)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 21,7 (1)

3. Тирил Экхофф (Норвегия) — 23,0 (3)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 23,6 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) — 48,9 (1)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 52,6 (2)

19. Светлана Миронова (Россия) — 02.21,8 (6)

20. Ирина Казакевич (Россия) — 02.25,3 (4)