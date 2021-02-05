Чемпионат мира по биатлону 2021: календарь гонок и расписание трансляций

Чемпионат мира по биатлону 2021: расписание гонок, календарь соревнований, где смотреть трансляции онлайн.

Чемпионат мира продет с 10 по 21 февраля 2021 года в Словении. Соревнования примет Поклюка.

На ЧМ-2021 запланированы 12 стартов. Из них восемь — индивидуальные, четыре — командные.

Календарь гонок и расписание трансляций ЧМ-2021 (время московское)

10 февраля, среда. 17:00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница. 16:30. Мужчины. Спринт

13 февраля, суббота. 16:30. Женщины. Спринт

14 февраля, воскресенье. 15:15. Мужчины. Гонка преследования

14 февраля, воскресенье. 17:30. Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник. 14:05. Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда. 16:30. Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг. 17:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, суббота. 13:45. Женщины. Эстафета

20 февраля, суббота. 17:00. Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье. 14:30. Женщины. Масс-старт

21 февраля, воскресенье. 17:15. Мужчины. Масс-старт

Бесплатные прямые трансляции из Поклюки будут организованы на канале «Матч ТВ» (комментатор — Дмитрий Губерниев).

Первый канал объявил о намерении показать в прямом эфире обе гонки преследования и, возможно, также проявит интерес к эстафетам.

Также чемпионат мира по биатлону покажет телеканал «Евроспорт».

Расписание гонок, результаты соревнований, медальный зачет, новости, обзоры и интервью — в разделе чемпионата мира по биатлону на сайте «СЭ».