Чемпионат мира по биатлону 2021: календарь гонок и расписание трансляций
Чемпионат мира продет с 10 по 21 февраля 2021 года в Словении. Соревнования примет Поклюка.
На ЧМ-2021 запланированы 12 стартов. Из них восемь — индивидуальные, четыре — командные.
Календарь гонок и расписание трансляций ЧМ-2021 (время московское)
10 февраля, среда. 17:00. Смешанная эстафета
12 февраля, пятница. 16:30. Мужчины. Спринт
13 февраля, суббота. 16:30. Женщины. Спринт
14 февраля, воскресенье. 15:15. Мужчины. Гонка преследования
14 февраля, воскресенье. 17:30. Женщины. Гонка преследования
16 февраля, вторник. 14:05. Женщины. Индивидуальная гонка
17 февраля, среда. 16:30. Мужчины. Индивидуальная гонка
18 февраля, четверг. 17:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, суббота. 13:45. Женщины. Эстафета
20 февраля, суббота. 17:00. Мужчины. Эстафета
21 февраля, воскресенье. 14:30. Женщины. Масс-старт
21 февраля, воскресенье. 17:15. Мужчины. Масс-старт
Бесплатные прямые трансляции из Поклюки будут организованы на канале «Матч ТВ» (комментатор — Дмитрий Губерниев).
Первый канал объявил о намерении показать в прямом эфире обе гонки преследования и, возможно, также проявит интерес к эстафетам.
Также чемпионат мира по биатлону покажет телеканал «Евроспорт».
Расписание гонок, результаты соревнований, медальный зачет, новости, обзоры и интервью — в разделе чемпионата мира по биатлону на сайте «СЭ».
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