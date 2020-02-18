Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция женской индивидуальной гонки
00:20
Во вторник, 18 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени начнется женская индивидуальная гонка.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.
За золото в «индивидуалке» может побороться россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира-2015 в этой дисциплине.
Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону //
Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //
Медальный зачет здесь
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...