Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция женской индивидуальной гонки

Во вторник, 18 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени начнется женская индивидуальная гонка.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За золото в «индивидуалке» может побороться россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира-2015 в этой дисциплине.

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону //

Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //

Медальный зачет здесь