ЧМ-2020 по биатлону
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Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция женской индивидуальной гонки

00:20
Во вторник на чемпионате мира-2020 пройдет женская индивидуальная гонка. Фото AFP
Во вторник на чемпионате мира-2020 пройдет женская индивидуальная гонка. Фото AFP

Во вторник, 18 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени начнется женская индивидуальная гонка.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За золото в «индивидуалке» может побороться россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира-2015 в этой дисциплине.

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону //
Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //
Медальный зачет здесь

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