Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция женского спринта

Сегодня, 14 февраля, в Антхольце продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени состоится женский спринт.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

Самые очевидные претендентки на победу — норвежка Тириль Экхофф и итальянка Лиза Виттоцци. У сборной России на высокое место может претендовать Светлана Миронова.

Видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону//



Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //

Медальный зачет здесь