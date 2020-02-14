ЧМ-2020 по биатлону
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Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция женского спринта

00:05
Светлана Миронова.
Светлана Миронова.

Сегодня, 14 февраля, в Антхольце продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени состоится женский спринт.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

Самые очевидные претендентки на победу — норвежка Тириль Экхофф и итальянка Лиза Виттоцци. У сборной России на высокое место может претендовать Светлана Миронова.

Видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону//


Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //
Медальный зачет здесь

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