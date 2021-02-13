Богалий прокомментировала результаты женского спринта на ЧМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в беседе с «СЭ» прокомментировала результаты женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения).

«Сегодня Ирина Казакевич у нас лучше всего пробежала. Хорошо, что смогла себя проявить, — сообщила Богалий «СЭ». — Особенно после тяжелого января, в котором у нее были не самые выразительные выступления. Конечно, команда выступила сегодня не очень хорошо. Есть куда стремиться, есть куда расти. Выступление Светланы Мироновой — это стрелковая катастрофа, безусловно».

Богалий также предположила причины неудачной стрельбы на ЧМ в Поклюке:

«Должна быть более строгая работа каждого спортсмена. Необходимо больше холостой и индивидуальной работы. Профессиональный спортсмен должен делать это сам, и никто не обязан ему напоминать. На ЧМ некогда отвлекаться на эмоции, тут нужно выходить биться и защищать честь страны. Безусловно, девчонки старались, но видимо что-то пошло не так. Возможно, это эмоциональное перенапряжение. Четыре промаха, можно же остановиться. Зачем стрелять дальше, если гарантированно будет мимо? Надо все-таки голову включать», — добавила Богалий.

13 февраля норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла женский спринт на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения). Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич — 19-я. Ее соотечественницы: Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова — расположились за пределами топ-30.

(Артем Бухаев)