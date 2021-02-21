Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала «СЭ» результаты женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке. Светлана Миронова заняла 19-е место, Ирина Казакевич — 20-е.

«У нас стрельба волнообразная, как американские горки, — сказала Богалий «СЭ». — Возможно, это связано с адаптацией. Может, это личная подготовленность каждого спортсмена. Особенно хромает стрельба стоя. Светлана Миронова на этом ЧМ побила все свои антирекорды. Я всегда думала, что промазать 4 раза — это что-то невероятное. Если ты промазал первый, затем второй, то может стоит остановиться и понять, что идет не так? Что движет человеком стрелять дальше, не делая никакого акцента? Быть может, я человек старой формации, который к каждому выстрелу относился с большим трепетом. Стрелять мимо раз за разом — это непозволительная роскошь. У Мироновой есть большой резерв для прогресса. Необходимо серьезнее относится к работе с оружием. Да, это тяжелая работа, но ее нужно делать, иначе никакого роста не будет», — сказала Богалий «СЭ».

Богалий также считает, что нельзя винить тренерский штаб.

«Винить тренеров — это последнее дело. Тренер не бежит на дистанции. Тут дело в личной подготовке спортсменов. Если ты хочешь быть чемпионом — ты должен работать. Каждый профессиональный спортсмен должен готовить себя дополнительно сам — отрабатывать упражнения, заниматься стрельбой, а не говорить, что виноват тот или этот», — добавила Богалий.

21 февраля в словенской Поклюке завершился женский масс-старт, по результатам которого первое место заняла австрийка Хаузер, второе и третье место заняли норвежки — Тандервольд и Экхофф. Сегодня заключительный день ЧМ. У Сборной России одна бронзовая медаль в мужской эстафете.

(Артем Бухаев)