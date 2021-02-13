Чемпионат мира по биатлону, женский спринт: где смотреть онлайн, во сколько начало

Сегодня, 13 февраля, в словенской Поклюке состоится женский спринт в рамках чемпионата мира по биатлону. Начало — в 16.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич.

Напомним, что российская команда не сможет выступать под своим флагом и гимном на ЧМ в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА. Вместе флага национальная команда будет использовать монотонный флаг СБР, вместо гимна РФ во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.

Подробнее о ЧМ по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, состав мужской и женской сборных России

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского спринта в Поклюке