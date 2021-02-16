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ЧМ по биатлону, женская индивидуальная гонка: во сколько начало, где смотреть

12:30
Татьяна Акимова. Фото СБР
Татьяна Акимова. Фото СБР
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Сегодня, 16 февраля, в словенской Поклюке состоится женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 14.05 (мск).

Сборную России на этом старте представят Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Напомним, что российская команда не сможет выступать под своим флагом и гимном на ЧМ в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА. Вместо флага национальная команда будет использовать монотонный флаг СБР, вместо гимна РФ во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.

Подробнее о чемпионате мира по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, составы сборных России, сколько призовых получат победители гонок

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки в Поклюке

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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