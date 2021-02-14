ЧМ по биатлону, женская гонка преследования: во сколько начало гонки, где смотреть онлайн

Сегодня, 14 февраля, в словенской Поклюке состоится мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 17.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

Напомним, что российская команда не сможет выступать под своим флагом и гимном на ЧМ в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА. Вместе флага национальная команда будет использовать монотонный флаг СБР, вместо гимна РФ во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.

Подробнее о чемпионате мира по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, составы сборных России, сколько призовых получат победители гонок

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция женской гонки преследования в Поклюке