Биатлонистка Миронова: «Мы очень давно не были в России и очень сильно замерзли»

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое 64-е место в спринтерской гонке чемпионата мира-2021 в Поклюке (Словения).

26-летняя Миронова допустила в общей сложности шесть промахов и не попала в гонку преследования, которая пройдет завтра, 14 февраля.

— Функциональное состояние у меня более или менее в порядке, — рассказала Миронова. — Ветер был на лежке и немного поддувал на стойке, но не думаю, что мои промахи стоя связаны именно с ветром. Я прицеливалась, удерживала мушку на мишени, нажимала — и это были промахи. Все, больше ничего не могу сказать! Для меня это было так: я четко стою в мишени, нажимаю — и мимо. Ветер был, да, но не настолько сильный, чтобы допустить промах.

— Что делать с эстафетой, раз такие проблемы?

— Это решать тренером. Хочу ли я бежать? Думаю, да.

— Сегодня был мороз — типично российская погода?

— Нет, мы очень давно не были в России, и очень сильно замерзли. Я вообще мерзну всегда, просто всегда! У всех почему-то стереотипы: мол, вы же из Сибири и не должны мерзнуть. Да нам точно так же холодно, как и всем!

13 февраля норвежка Тирил Экхофф выиграла спринт на ЧМ в Поклюке. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Третья — белорусская спортсменка Анна Сола.

(Наталья Марьянчик)