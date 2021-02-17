ЧМ по биатлону, мужская индивидуальная гонка: где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 февраля, в словенской Поклюке состоится мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 16.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Российская команда не сможет выступать под своим флагом и гимном на ЧМ в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА. Вместо флага сборная будет использовать монотонный флаг СБР, вместо гимна РФ во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.

Подробнее о чемпионате мира по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, составы сборных России, сколько призовых получат победители гонок

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция мужской индивидуальной гонки в Поклюке