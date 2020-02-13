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Чемпионат мира по биатлону, смешанная эстафета в Антхольце, видеотрансляция

13:35
Александр Логинов. Фото Александр Аноносов, СБР
Александр Логинов. Фото Александр Аноносов, СБР

Сегодня в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. В 16.45 по московскому времени пройдет смешанная эстафета. «СЭ» будет вести онлайн этой гонки.

Также можно посмотреть видеострансляцию смешанной эстафеты здесь.

Как выступит сборная России на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;биатлону?Будет ли медаль у России? Чего ждать от чемпионата мира по биатлону

Сборная России подходит к нему на фоне жесточайшего кризиса и рекордной безмедальной серии. Смешанная эстафета — относительно новая дисциплина. Еще недавно в нее заявляли не самых сильных спортсменов, но сейчас практически все участники чемпионата мира выставляют на микст лидеров.

За России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Онлайн трансляция на сайте «СЭ»

Видеотрансялция гонки

Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь

Медальный зачет здесь

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