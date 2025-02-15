Бе обошел Бьорндалена по количеству побед на чемпионатах мира
Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде и стал самым титулованным биатлонистом на чемпионатах мира.
Норвежец преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах.
Для 31-летнего спортсмена это 21-я золотая медаль чемпионатов мира. Таким образом, он побил рекорд своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, на счету которого 20 побед на чемпионатах мира по биатлону.
Новости