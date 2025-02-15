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15 февраля 2025, 18:15

Бе обошел Бьорндалена по количеству побед на чемпионатах мира

Сергей Ярошенко
Йоханнес Бе.
Фото Reuters

Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде и стал самым титулованным биатлонистом на чемпионатах мира.

Норвежец преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах.

Для 31-летнего спортсмена это 21-я золотая медаль чемпионатов мира. Таким образом, он побил рекорд своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, на счету которого 20 побед на чемпионатах мира по биатлону.

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Йоханнес Бе
Уле-Эйнар Бьорндален
Биатлон
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