Бе обошел Бьорндалена по количеству побед на чемпионатах мира

Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде и стал самым титулованным биатлонистом на чемпионатах мира.

Норвежец преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды, не допустив ни единого промаха на двух огневых рубежах.