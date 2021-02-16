Бабиков и Латыпов не побегут индивидуальную гонку на ЧМ

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов не примут участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке.

«Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку, — цитирует сайт «Матч ТВ» Польховского. — Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки — сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт — борись за медаль».

Мужская индивидуальная гонка состоится 17 февраля. В пяти прошедших стартах россияне не завоевали ни одной медали. В данный момент идет женская индивидуальная гонка.