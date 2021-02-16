Бабиков и Латыпов не побегут индивидуальную гонку на ЧМ
14:40
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов не примут участия в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке.
«Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку, — цитирует сайт «Матч ТВ» Польховского. — Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть еще гонки — сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт — борись за медаль».
Мужская индивидуальная гонка состоится 17 февраля. В пяти прошедших стартах россияне не завоевали ни одной медали. В данный момент идет женская индивидуальная гонка.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1313388_Babikov_i_Latypov_ne_pobegut_individualnuju_gonku_na_chempionate_mira
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