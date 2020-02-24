Антон Шипулин: «Жаль, что в нашей сборной нет человека, сопоставимого по уровню с Логиновым»

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин оценил выступление соотечественников на чемпионате мира в Антерсельве. Сборная России завоевала две медали, обе заработал Александр Логинов — золото в спринте и бронзу в пасьюте.

— Жаль, что в нашей мужской сборной нет человека, сопоставимого по уровню с Александром Логиновым, — сказал «Известиям» чемпион мира Шипулин. — Увы, но в Антхольце никто не смог проявить себя, хотя сезон здорово начинал Матвей Елисеев. Поэтому заявление Логинова о возможном завершении карьеры слышать очень печально. Надеюсь, он сказал это на эмоциях после неприятного инцидента с обыском и постепенно отойдет. Он провел отличный чемпионат мира и может гордиться собой.

Напомним, что во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. После этого спортсмен не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время. Он пропустил масс-старт — заключительную гонку чемпионата мира.