Антидопинговый орган IBU в деле Логинова следовал правилам ВАДА

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) в деле российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича четко следовал правилам Всемирного антидопингового агентства. Так считает председатель организации Луиза Рейли, сообщает ТАСС.

— Установление контакта с местными правоохранительными органами во время таких событий, как чемпионат мира по биатлону, и предоставление представляющих потенциальный интерес информации и разведданных для BIU является стандартной процедурой, — сказала Рейли.

Это обязанность IBU как подписанта Всемирного антидопингового кодекса: международный стандарт ВАДА по тестированию и расследованиям требует, чтобы антидопинговые организации разрабатывали политику и процедуры для обмена информацией и разведданными с правоохранительными и другими заинтересованными органами.

22 февраля итальянская полиция провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича, которые находились на чемпионате мира в Антхольце. В отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело, основанием для чего стала информация, поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Позже Касперович сообщил, что он совместно с Логиновым рассматривает вариант подачи судебного иска.