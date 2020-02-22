Антидопинговый орган IBU окажет содействие властям Италии по делу Логинова и Касперовича

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) окажет полное содействие итальянским властям по делу российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, информирует ТАСС.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения IBU. Как сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.