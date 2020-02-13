Анатолий Хованцев: «Не хочу разбираться, кто прав — Фуркад или Резцова»
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался по поводу конфликта Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой.
— Фуркад и Резцова. Кто прав?
— Предполагать можно что угодно. Это никому не запретишь. Но если нет доказательств — зачем говорить? Никто ведь не знает, кто и какие препараты использует. Хотя в норвежской команде есть астматики — это видно. Перед стартом все видно. У нас таковых нет.
Но я не хочу влезать сюда и разбираться, кто прав, комментировать их слова. (Владимир Иванов)
Полностью интервью Анатолия Хованцева — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/chempionat-mira/reviews/itogi-smeshannoy-estafety-na-chempionate-mira-po-biatlonu-intervyu-anatoliya-hovanceva-1641949/