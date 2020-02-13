ЧМ-2020 по биатлону
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Анатолий Хованцев: «Не хочу разбираться, кто прав — Фуркад или Резцова»

20:25
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался по поводу конфликта Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой.

— Фуркад и Резцова. Кто прав?

— Предполагать можно что угодно. Это никому не запретишь. Но если нет доказательств — зачем говорить? Никто ведь не знает, кто и какие препараты использует. Хотя в норвежской команде есть астматики — это видно. Перед стартом все видно. У нас таковых нет.

Но я не хочу влезать сюда и разбираться, кто прав, комментировать их слова. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Анатолия Хованцева — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/biathlon/chempionat-mira/reviews/itogi-smeshannoy-estafety-na-chempionate-mira-po-biatlonu-intervyu-anatoliya-hovanceva-1641949/

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