Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что не собирался снимать Александра Логинова с эстафеты на чемпионате мира после того, как к спортсмену с обыском пришла итальянская полиция.

— 6 утра — это прецедент. Они могли приехать в любое время проверить, — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ». — Александр — абсолютно чистый. Я заверяю.

Полицейские говорили: «Это проверка, мы никого не арестовываем». Касперович и Логинов естественно отреагировали негативно. Ну что могли у них найти?

Логинова сказали, что трогать не буду. Но машину осмотрели.

Позже Хованцев подчеркнул, что у него не возникло сомнений, что Логинов примет участие в мужской эстафете. Снимать биатлониста с этапа тренерский штаб не планировал.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн