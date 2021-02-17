Алябьев считает, что Халили необходимо ставить в эстафету на ЧМ по биатлону

Олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал результаты индивидуальной гонки на чемпионате мира-2021 по биатлону в Поклюке (Словения).

«Карим Халили большой молодец, показал достойный уровень, — сообщил Алябьев «СЭ». — Его обязательно нужно наигрывать. Он молодой парень, только проявляет себя. Тяжелую дистанцию, 20 км, так пробежал и чисто отстрелял — это дорого строит. Психология — это очень сильный фактор. Его поставили вместо Латыпова и это повлияло на Карима. Он не загрузился и на таком эмоциональном подъеме сделал результат. Понемногу проявляет себя. Надеюсь, что дальше так и будет».

Алябьев также предположил, кого можно поставить на мужскую эстафету.

«Ну разумеется, Латыпов и Логинов. Возможно, Елисеев. На мой взгляд, Гараничева не стоит. Я бы лучше дал шанс молодым, а именно Кариму Халили», — добавил Алябьев.

17 февраля российский биатлонист Карим Халили стал 6-м в индивидуальной гонке на ЧМ. Этот результат стал лучшим среди российских спортсменов. Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев. Александр Логинов — 29-й, он проиграл лидеру Штурла Легрейду больше четырех минут.

(Артем Бухаев)