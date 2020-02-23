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Александр Логинов: «Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук»

16:21
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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что не будет добиваться от итальянской полиции возврата вещей, изъятых у него в ходе обыска. Полиция провела обыск в номере Логинова на чемпионате мира в Антерсельве. После участия в эстафете россиянин решил сняться с масс-старта.

— Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук, — цитирует RT Логинова. — Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/721583-loginov-telefon-noutbuk

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