Александр Логинов: «Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук»

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что не будет добиваться от итальянской полиции возврата вещей, изъятых у него в ходе обыска. Полиция провела обыск в номере Логинова на чемпионате мира в Антерсельве. После участия в эстафете россиянин решил сняться с масс-старта.

— Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук, — цитирует RT Логинова. — Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически.