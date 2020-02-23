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Александр Логинов: «После эстафеты я понял, что с физикой все хорошо, а концентрация на нуле»

16:09
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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о некоторых деталях визита итальянской полиции к нему в номер, который случился в день эстафеты. Полиция провела обыск, после чего спортсмен выступил в эстафете, но от участия в масс-старте отказался.

— В отель вместе с полицией приезжал консул. На часы я не смотрел. Было час или полвторого ночи, — цитирует RT Логинова. — Все было весьма дружелюбно. Но уже после эстафеты я понял, что с физикой все хорошо, а концентрация на нуле. Потому и принял решение сняться.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/721528-loginov-mass-start-prichina-otkaza

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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