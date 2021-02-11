Стал известен состав женской сборной России по биатлону на спринт ЧМ

Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку чемпионата мира в Поклюке, которая состоится в субботу, 13 февраля, сообщает корреспондент «СЭ» Наталья Марьянчик.

Источник в тренерском штабе подтвердил, что спринт побегут Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Ирина Казакевич. Таким образом, вне заявки остались Татьяна Акимова и Куклина.

— Замены возможны только по состоянию здоровья, — подтвердил источник.

Акимова и Куклина рассматриваются как участницы индивидуальной гонки.

11 февраля стал известен состав мужской сборной России на спринт, в него вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили.