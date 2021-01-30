На чемпионате Европы в Польше наша очень сильная команда не сумела завоевать ни одной золотой награды в шести личных гонках.

Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования

Женщины

1. Камила Жук (Польша) — 29.12,7 (0)

2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 13,4 (3)

3. Осне Скреде (Норвегия) — 16,2 (3)

4. Лариса Куклина (Россия) — 18,8 (3)...

8. Наталья Гербулова (Россия) — 1.03,6 (2)

17. Анастасия Гореева (Россия) — 1.25,5 (4)

26. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.55,0 (5)

27. Полина Шевнина (Россия) — 2.02,5 (3)

29. Валерия Васнецова (Россия) — 2.12,7 (7)

Мужчины

1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3)

2. Михал Крчмарж (Чехия) — 6,6 (1)

3. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — 12,5 (3)...

14. Семен Сучилов (Россия) — 58,9 (4)...

16. Карим Халили (Россия) — 1.05,1 (3)...

18. Никита Поршнев (Россия) — 1.11,9 (1)

36. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.20,5 (6)...

49. Кирилл Стрельцов (Россия) — 4.20,5 (2)

Заключительные личные гонки чемпионата Европы в Польше не принесли сборной России медалей — наша команда осталась без подиума впервые с начала этих соревнований. Перед началом ЧЕ многие ждали, что россияне разорвут конкурентов. Однако реальность оказалась гораздо печальнее. Впервые с 2007 года мы не сумели завоевать на европейском первенстве ни одного личного титула. Конечно, если после этого россияне зажгут на чемпионате мира, о нынешнем фиаско никто больше не вспомнит. Однако сам факт в данный момент неприятен, особенно на фоне ужасающей стрельбы, которую продемонстрировали наши лидеры в субботних гонках преследования.

В официальных критериях отбора на чемпионат мира не упоминается чемпионат Европы, но всем очевидно: для попадания в итоговую семерку старты в Душниках-Здруе имели решающие значение. Конечно, не для всей российской заявки, но как минимум для заполнения двух вакансий в мужской и женской командах. Пищу для размышлений шесть личных гонок на ЧЕ дали большую, но однозначных ответов нет. А это значит, что нашим тренерам придется рисковать. Конечно, впереди в Польше еще сингл-микс и смешанная эстафета, но они навряд ли окажут решающее влияние на расклады.

Упущенный шанс

У женщин в Душниках-Здруе все время на виду была Лариса Куклина. Вместо ЧЕ она могла бы спокойно тренироваться с основой в Поклюке, но попросилась отправить ее на дополнительную простартовку. В принципе, по итогам этой недели место Ларисы на чемпионате мира не должно подвергаться сомнению. Среди женщин она была самым стабильным нашим бойцом. Хотя к ее стрельбе в субботу есть огромные вопросы. Фактически Куклина упустила победу в благоприятной для себя ситуации, а на последнем круге отдала на лыжне призовое место не самой великой норвежке Осне Скреде.

Куклина стартовала четвертой, но после двух безупречных огневых рубежей совершенно заслуженно вышла на первое место. В середине гонки преимущество россиянки над ближайшей преследовательницей доходило до 30 секунд. Но затем начался кошмар на стрельбе стоя: два промаха на третьем рубеже и с трудом сохраненное лидерство — в основном благодаря тому, что основные соперницы тоже стреляли плохо. Однако тут выяснилось, что у Ларисы проблемы не только с точностью, но и с ходом. К четвертой стрельбе она подошла уже на четвертой позиции, но тут конкурентки предоставили россиянке новый шанс.

Все три лидера заработали штрафные круги, и попади Куклина последним патроном, стать бы ей впервые в карьере чемпионкой Европы. Но финальный выстрел был неточен — на дистанцию Лариса отправилась третьей, но не только не достала идущую совсем рядом норвежку Каролину Эрдаль, но и пропустила вперед ее быстроногую соотечественницу Осне Скреде. Обидная гонка для нашей спортсменки, хотя ее место на чемпионате мира все равно не подвергается сомнению. Со стороны тренеров будет в высшей степени странно в нынешней ситуации не заявить Куклину в Поклюку. Там она составит компанию Светлане Мироновой, Ульяне Кайшевой, Евгении Павловой, Ирине Казакевич и Татьяне Акимовой.

Вопросы к переходу Нильссон

А вот с седьмой кандидатурой — большие вопросы. Казалось, что за эту путевку борются Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко. Но в субботней гонке преследования провалились обе — Шевченко допустила пять промахов (причем три из них на первой же лежке), а Васнецова отмотала семь штрафных кругов. Правда, здесь есть еще нюанс, связанный с тем, что у Шевченко есть возможность поехать на юниорский чемпионат мира, который стартует сразу после Поклюки. И чем сидеть в запасе на взрослом ЧМ, ей лучше готовиться через этапы Кубка IBU. Так что, возможно, тренеры будут выбирать между Васнецовой и Гербуловой. Впрочем очевидно, на ЧМ обе не будут претендовать даже на топ-20.

Один из выводов по итогам Душников-Здруя-2021 — переход в биатлон знаменитой шведской лыжницы Стины Нильссон пока идет с большим скрипом. В гонке преследования олимпийская чемпионка заняла 36-е место, допустив три промаха. По сравнению со спринтом Нильссон отыграла девять позиций, но все равно это еще не тот уровень, чтобы претендовать на место в главной команде Швеции. Очевидно, что нынешний сезон для Стины получается тренировочным, а если у нее не будет получаться и будущей осенью, значит ее переход в биатлон был неоправдан.

Туман перед Поклюкой

В мужской гонке отличные стартовые позиции после спринта были у Карима Халили, но наш главный кандидат на усиление мужской команды полностью провалился в пасьюте. Уже после второй стрельбы стало понятно, что медалей у России на сей раз не будет, и в дальнейшем Халили лишь усугублял свою ситуацию. Итог — 16-е место, которое оставляет много вопросов относительно претензий Карима на чемпионат мира. Конечно, в Польше Халили был неплох в идивидуалке и в спринте, но является ли он сегодня сильнейшим среди прочих кандидатов — большой вопрос.

В данный момент в мужской команде у нас только три железных биатлониста для заявки — Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. Ну и Антон Бабиков для эстафеты. С остальными тремя вакансиями — полный туман. Евгений Гараничев провалился в Душниках-Здруе в индивидуалке, пропустил пару спринт — преследование и завтра, может быть, побежит сингл-микст. Не исключено, если ветеран там покажет себя, то все-таки вскочит на подножку уходящего в Поклюку поезда. Далее есть Халили, Стельцов, Поршнев, Сучилов, Серохвостов. Но однозначного ответа, кто из них лучше готов к ЧМ, соревнования в Польше, увы, не дали.