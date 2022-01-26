Споры вокруг звездного ветерана не утихают.

Открытый чемпионат Европы

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 51.32,1 (0 шт.кругов)

2. Антон Бабиков (Россия) — отставание 11,6 (0)

3. Маттиас Дорфер (Германия) — 1.08,9 (0)

...9. Никита Поршнев (Россия) — 2.41,5 (2)

...11. Александр Поварницын (Россия) — 3.06,7 (3)

12. Василий Томшин (Россия) — 3.11,6 (3)

...30. Петр Пащенко (Россия) — 4.50,2 (4)

...46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 6.17,8 (7)

Пока основа сборной России готовится вылетать в Китай на Олимпиаду, резервисты в немецком Арбере участвуют в чемпионате Европы. Этот турнир и раньше не жаловали титулованные спортсмены, а в олимпийский сезон за полторы недели до старта Игр — тем более. Поэтому ждать высокой конкуренции от других команд не стоит, тем не менее второе место в индивидуальной гонке от Антона Бабикова с идеальной стрельбой вполне себе повод для гордости за россиянина. И в то же время повод задуматься, а не ошибся ли штаб Юрия Каминского с олимпийской пятеркой, оставив вне заявки одного из немногих в нашей команде, кто готов бороться за личные призы?

Тренер Бабикова ждет омикрона у конкурентов Антона

После того как прошел последний этап Кубка мира, казалось, что все разговоры о возможных заменах состава олимпийцев пора забыть. Разве что в чат войдет омикрон или разрыв связок на последней тренировке. Но нет, у главного запасного сборной по биатлону Антона Бабикова внезапно появился еще один шанс заявить о себе — чемпионат Европы. При всем сомнительном статусе турнира не так часто наши ребята стабильно выигрывают медали на разном уровне и в разных условиях. И как справедливо отметил личный тренер Бабикова Виктор Никитин, у Антона за неделю четыре старта и в каждой гонке ему удается удерживать высокий уровень. А именно стабильности и готовности выступать на максимуме своих возможностей в каждой гонке программы и ждешь от олимпийцев в Пекине. Бабиков был хорош в эстафете, помог в сингл-миксте, высоко зашел как в контактных гонках, так и с раздельным стартом.

Вот только нужен ли он и так неплохой мужской команде? Никитин уверен, что еще не все потеряно. «У меня есть ощущение, что он должен быть в Пекине, я с этим не смирился, — сказал он. — Пока ничего не ясно, дай бог, чтобы в нашей команде все удачно сложилось, но мы всегда готовы прийти на помощь». С учетом развития коронавирусных историй вокруг Михаила Коляды, Никиты Трегубова ничего нельзя прогнозировать, и все-таки косвенно желать конкурентам заболеть — сомнительная история. Но все идет к тому, что к услугам Бабикова СБР обратится только в самом крайнем случае. В него не верит Юрий Каминский, а биатлонная общественность во главе с Дмитрием Губерниевым склонна доверять специалисту. Среди главных аргументов против Бабикова — поздний набор формы и сильные конкуренты за место в составе.

Бабиков может заменить только Халили , но нужно ли так рисковать?

«Здорово, что Бабиков хорошо выступает, но нужно было раньше доказывать, что ты готов, — считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Поезд ушел, команда уже озвучена, сформирована. И ничто не может повлиять на смену решения тренеров. Закон есть закон — если состав озвучили, значит, он и поедет. Замена возможна только в случае болезни или травмы, но не по соревновательным причинам. Это не основание для рокировки». Ему вторит и чемпион мира Дмитрий Ярошенко, и другие эксперты. Но если изучить подробнее регламент IBU и МОК, то вплоть до публикации стартовых протоколов любого из спортсменов можно поменять даже вне коронавирусных послаблений. Сейчас с заменами все еще проще, достаточно уведомить о «плохом самочувствии» одного из атлетов и заменить его любым необходимым. Если, конечно, у того будут все необходимые по виду спорта нормативы и допуски.

Единственное, Бабиков не будет находиться в Китае, но, во-первых, в Пекин еще никто не вылетел, и Антон в любой момент сорвется с гонок Арбера. И во-вторых, логистический вопрос, как заявили в ОКР, решается примерно за сутки. Только квот на Игры у мужчин всего пять, и, выбирая Бабикова, нужно кого-то отцеплять. Александра Логинова не рассматриваем. Даниил Серохвостов нужен для скорости и развития — он будущее нашего биатлона. Максим Цветков здорово прибавил к середине сезона и выиграл место в сборной в честной борьбе. Эдуард Латыпов заставил засомневаться в своей готовности в Италии, но есть ли у нас сравнимые с ним финишеры? Даже сломленному омикроном Латыпову равных в стране пока нет. Под вопросом остается только Карим Халили, чье место в олимпийском составе действительно сомнительно. Халили был хорош весной 2021-го, но всю осень и зиму был блеклой тенью себя. Но лучше ли Карима Бабиков?

Бабиков уже был на Олимпиаде и ничего не показал

То же серебро в Арбере он выиграл чистой стрельбой, уступив при этом 35 секунд на лыжне победителю. Он и сам признает, что не в лучших физических кондициях и только уверенность на рубежах позволяет ему бороться за высокие позиции. «После половины дистанции я почувствовал, что сегодня не полон сил. Я просто старался бороться на стрельбе и на каждом круге», — сказал Антон. Уверенная стрельба — важное качество, но гарантий не дает, и в ветреном Пекине преимущества россиянина могут нивелироваться. В то же время Халили активно работает с лыжными тренерами над своими скоростными качествами, да и с винтовкой дружит неплохо. А главное, ставка на 23-летнего Карима логична в плане работы на будущее, нежели вера во вторую молодость 30-летнего Бабикова. В конце концов, уфимец уже был на Играх в Пхенчхане, и ту Олимпиаду вряд ли захочет кто-либо вспоминать.

Тем более сам Антон. «Я хочу, чтобы Бабиков поехал на Олимпиаду в основном составе сборной. Своими результатами Антон доказывает, что заслужил это право. Все сомневаются, а я знаю — он должен быть в основе. Лично я уверена в нем», — говорит сейчас Анфиса Резцова. Но разве не та же Резцова обвиняла Бабикова в безволии, когда его обгоняли на круг в 2018-м и он устанавливал олимпийские антирекорды? К тому же Антон — некомандный игрок и может разрушить тонкую «химию» в команде Каминского. Юрию удалось собрать боеспособный коллектив, в который Бабиков не вписывается. Не зря же он говорит о плохих взаимоотношениях с другими ребятами? Возможно, ему еще не забыли прошлые истории с отказами бежать эстафету, и даже помощь с поиском велосипеда для Латыпова отношение к биатлонисту не изменила.