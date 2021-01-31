Чемпионат Европы прошел вообще без побед. На чемпионате мира будет то же самое?

Российская команда провела первый с 1995 года чемпионат Европы вообще без золотых медалей. Почему наша команда перед чемпионатом мира находится в разобранном состоянии?

От чемпионата Европы мы ждали если не золотого триумфа, то уверенного выступления. Шансы на победу у российской команды в теории были вообще в любой гонке, о чем мы и писали. Наша сборная — одна из немногих на турнире, где выступали сразу три будущих участника чемпионата мира — Лариса Куклина, Карим Халили и Евгений Гараничев. Плюс группа талантливых юниоров во главе с Анастасией Шевченко, которые готовятся к своему чемпионату мира.

Но результат — ноль побед, всего три награды, а еще и удручающее седьмое место в воскресной смешанной эстафете. Когда Полина Шевнина на первом же этапе проиграла около минуты, не выдержал комментатор Дмитрий Губерниев, обратившийся к руководству Союза биатлонистов России.

— Хочу спросить у тренеров российской сборной. Вы не видите, что не готова? Какого... — дальше продолжайте — вы ставите спортсмена, если не готова Шевнина? — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — Это первенство водокачки, что ли? Виктор Майгуров, президент СБР. После 5 километров Шевнина минуту проигрывает, 15-й результат. Ребят, мы куда приехали?

Согласен с Губерниевым по поводу Шевниной

— Что-то намудрили в подготовке, — заметил в интервью «СЭ» заслуженный тренер России Александр Селифонов, прошедший с резервной командой массу чемпионатов Европы. — Ну, и по расстановке в эстафете тоже есть вопросы. Согласен с Губерниевым насчет Полины Шевниной на первом этапе. Ставить нужно сильнейших, а не тех, кому нужны медали.

— Кого было ставить, если не юниорку Шевченко, которой дали отдохнуть?

— Есть Наталья Гербулова, она в личной гонке была выше Шевниной. Почему ее не попробовали? Шевченко тоже вроде бы была готова бежать. Но я не на месте событий, и со стороны сложно, конечно, сказать, почему тренеры так решили.

— Ведь эстафету завалили не только из-за одной Шевниной...

— Конечно. Никита Поршнев никак не отойдет от коронавируса. У него по движениям видно — затянутые, частоты нет... Что с Каримом Халили — тоже непонятно. Мне кажется, была проблема с подготовкой лыж. Потому что Карим уж очень растерял скорость, хотя еще в прошлом году был в этом компоненте хорош.

— Возможно, мы не выигрываем больше на Кубках IBU и чемпионатах Европы все подряд, потому что за последние годы сильно выросла конкуренция?

— Однозначно. В спринте стартовало около 140 мужчин и 110 женщин — я вообще такого не помню. Стало гораздо больше стран-участниц, а отсюда и выше конкуренция и средний уровень.

В федерации повесили тотализатор. Ставки по 10 тысяч рублей

— Старший тренер мужского резерва Сергей Белозеров поднял вечную тему: нужно ли возить на чемпионаты Европы возрастных спортсменов, которые при этом честно отбираются, или искусственно делать ставку на молодежь?

— Мы об этом давно говорим. При мне было ограничение, что на Кубки IBU возим спортсменов до 25 лет. Из более старших в перспективе вряд ли что-то получится. Если хотят — пусть отбираются сразу в главную команду. Мое мнение: нужно принять такое ограничение на уровне федерации и закрыть уже эту тему. Потому что действительно резерв — это работа на перспективу, на будущее.

— Вы согласны с решением тренерского штаба взять на чемпионат мира ветерана Евгения Гараничева, который даже на уровне Европы совсем не блистал?

— Я так понимаю, он нужен именно для индивидуальной гонки. Нужен спортсмен, который ее спокойно пройдет и не «умрет» потом на остаток чемпионата. Елисеева в такой ситуации я бы не ставил. Латыпов — парень крепкий, пройти индивидуалку может, но вряд ли имеет большие шансы на медали. Вот и взяли Гараничева.

— Чего ждать теперь на чемпионате мира, если у нас даже на европейском уровне ноль побед?

— У нас в федерации повесили тотализатор. Вкладываешь в бумажку 10 тысяч рублей, пишешь прогноз по медалям и опускаешь. Кто выиграет — забирает все деньги.

— Вы уже сделали свою ставку?

— Нет, пока думаю. Выиграть будет сложно. Но надеюсь, будет серебро и бронза. В первую очередь надежда на эстафетные дисциплины. В одиночных такая дикая конкуренция, что, похоже, не дадут нам попасть на подиум. Хотя, конечно, буду счастлив ошибиться.