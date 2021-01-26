Россия заберет все золото чемпионата Европы? Есть шанс разорвать конкурентов

Но в плане подготовки к чемпионату мира возможные локальные успехи ничего не значат.

Завтра в Польше стартует открытый чемпионат континента. Наша команда отправляет туда внушительный состав во главе с кандидатами на участие в чемпионате мира Ларисой Куклиной и Евгением Гараничевым. В этот раз у России есть все шансы собрать огромный урожай медалей, в том числе и золотых.

Куклина в борьбе за право не стать резервисткой

Наша команда чуть ли не единственная, кто набрал на чемпионат Европы состав даже с запасом — по семь человек, притом что на гонку можно выставлять только шестерых. То есть кто-то гарантированно будет сидеть в запасе. Похожее представительство есть разве что у шведов, но там седьмая — это знаменитая экс-лыжница Стина Нильссон.

На Кубке IBU она пока не блещет, но положительная тенденция очевидна. Начинала Нильссон с 99-го результата, но всего за четыре гонки добралась до 22-й позиции. Это вполне прилично, но если на чемпионате Европы Стина что-то и побежит, то только связку «спринт — преследование».

У нас же команда суперпредставительная, где каждый в теории готов брать медали на этом уровне. У женщин самая опытная — это командированная из главной команды Лариса Куклина. По словам главного тренера Валерия Польховского, поездка на чемпионат Европы была личным желанием Ларисы. Если это и так, то мотив у Куклиной один — закрепиться в основе сборной и в эстафете.

Еще на прошлом этапе ее место казалось незыблемым, но тут появилась Татьяна Акимова. И гонка с ее участием внезапно стала золотой. Более того, именно Татьяну взяли с командой на сбор в Поклюку готовиться к чемпионату мира. А Ларису отправили на турнир для резервистов. Мягко говоря, тревожный звонок для Куклиной.

В мужской команде все вообще интересно. Есть опытный Евгений Гараничев — он дебютировал на чемпионате Европы еще десять лет назад, когда часть нынешней команды еще даже на лыжи не вставала. Есть Карим Халили, которого изначально воспринимали как главную надежду, но сезон пока не складывается, и место на чемпионате мира под большим вопросом. Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов тоже имеют потенциал пробиться в Поклюку.

И не будем забывать о 21-летнем Данииле Серохвостове — одном из быстрейших биатлонистов России на данный момент. На уровне Кубка IBU Даниил умудрялся заезжать в топ-10 даже с двумя промахами. Со стрельбой у него пока не ладится, но столь впечатляющих бегунков у нас давно не было. Легкий и выносливый Серохвостов чем-то напоминает Максима Чудова. Вопрос: станет ли он новой «русской ракетой»?

Лагрейд начинал с чемпионата Европы

Из конкурентов привычно можно выделить скандинавов, немцев плюс белорусскую команду. В прошлом году на домашнем турнире белорусы зажигали, но тогда у них и состав был оптимальный: с Динарой Алимбековой, Сергеем Бочарниковым, Ириной Кривко... Сейчас все эти спортсмены спокойно готовятся к чемпионату мира. И точно так же в принципе обстоят дела в других командах.

Но, как показывает опыт, порой норвежские и шведские резервисты могут ничуть не уступать основе. Например, Стурла Хольм Легрейд запомнился всем в Минске в прошлом году, когда был вторым в преследовании. Зато сейчас он уже второй в общем зачете Кубка мира. И естественно, ни на какой чемпионат Европы больше не поедет.

Хотелось бы, чтобы и нам Польша подарила побольше таких вот сюрпризов. А уж сколько будет медалей — вопрос второстепенный.

Сборная России

Женщины. Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

Мужчины. Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Расписание соревнований

27 января, среда

12.30 Женщины. Индивидуальная гонка

16.15 Мужчины. Индивидуальная гонка

29 января, пятница

12.30 Женщины. Спринт

16.00 Мужчины. Спринт

30 января, суббота

12.30 Женщины. Гонка преследования

15.00 Мужчины. Гонка преследования

31 января, воскресенье

12.30 Супермикст

15.00 Смешанная эстафета