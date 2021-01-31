Норвегия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы, Россия — на седьмом месте
16:03
Норвегия стала победителем в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Второе место заняла сборная Германии, Украина прибыла третьей.
Сборная России, в составе которой выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, финишировала седьмой. Таким образом, российская команда осталась без золотых медалей на этом чемпионате Европы.
Биатлон
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета
2 х 6 + 2 х 7,5 км
1. Норвегия — 1:01.23,7 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)
2. Германия — отставание 30,7 (0 + 7)
3. Украина — 52,5 (0 + 10)
4. Россия (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Карим Халили) — 1.50,0 (1 + 10)
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