Норвегия стала победителем в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Второе место заняла сборная Германии, Украина прибыла третьей.

Сборная России, в составе которой выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, финишировала седьмой. Таким образом, российская команда осталась без золотых медалей на этом чемпионате Европы.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета

2 х 6 + 2 х 7,5 км

1. Норвегия — 1:01.23,7 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)

2. Германия — отставание 30,7 (0 + 7)

3. Украина — 52,5 (0 + 10)

4. Россия (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Карим Халили) — 1.50,0 (1 + 10)