Васильев считает, что Подчуфаровой будет непросто попасть в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации Ольги Подчуфаровой, которая не смогла попасть в сборную Словении из-за отказа в получении гражданства.

Подчуфарова отказалась от смены гражданства. Она хочет вернуться в российскую сборную

— Может, у неё были какие-то другие задачи с переездом в Словению, о которых мы и не знаем. Возможно, она их решила и теперь хочет возобновить свою карьеру в России. В любом случае, побороться за место в сборной ей будет очень сложно — сказал Васильев «СЭ». — Ту же самую Татьяну Акимову, которая хорошо выступала, не брали в главную команду, а все мариновали на кубке IBU. Подчуфаровой надо приложить ещё больше сил, для того чтобы оказаться в сборной команде. Я думаю, ей будет это очень непросто.

Извиниться? Люди из партии «Коммунисты России» просто живут старыми принципами. Жизнь поменялась очень кардинально, каждый волен жить там, где ему заблагорассудится. Другое дело, что свою Родину, а Родина — это мать, больная она или здоровая, но ее бросать на произвол судьбы или ругать за что-то — самое последнее дело. В этом смысле надо вести себя более достойно.

В октябре 2019 года биатлонистка сообщила, что намерена сменить гражданство и выступать за словенскую сборную. Во вторник Подчуфарова объявила, что у нее больше нет перспектив выступать за сборную Словении и она возвращается в Россию.

(Анастасия Пастернак)