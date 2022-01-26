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Сегодня, 14:28

Васильев — о серебре Бабикова: «Антон стойко боролся»

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере. Российский биатлонист завоевал серебро.

«Конечно, обидно. Но на последнем рубеже Бабиков реально боролся за ноль — находился на огневом рубеже 41 секунду. Поэтому и проиграл норвежцу, но все равно молодец. Антон стойко боролся за этот ноль. Другое дело — остальные ребята не очень хорошо выступили. Пащенко меня удивил: три ноля, а на последнем четыре штрафа. Поразительно. А так, серебряная медаль — хорошее начало», — сказал Васильев «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/
Антон Бабиков
Дмитрий Васильев (биатлон)
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Чемпионат Европы по биатлону
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