Украина назвала состав на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на чемпионат Европы по биатлону.

Мужчины: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

Женщины: Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко.

Представители первой команды Дмитрий Пидручный, Юлия Джима, Антон Дудченко, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко и Дарья Блашко после этапа в Антхольце отправятся на тренировочный сбор в Поклюку, где будут готовиться к чемпионату мира.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 27 по 31 января в Польше на трассе в Душниках-Здруе.