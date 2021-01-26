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Стина Нильссон выступит на чемпионате Европы по биатлону

07:52
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Тренерский штаб сборной Швеции огласил список спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы по биатлону, сообщает SVT. В заявку попала и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая с начале нынешнего сезона выступает в биатлоне.

Мужчины: Малте Стефанссон, Оскар Брандт, Антон Иварссон, Габриэль Стегмайр, Турстейнт Стенерсен.

Женщины: Элизабет Хейберг, Анна Магнуссон, Стина Нильссон, Энни Линд, Ингела Андерссон, Элла Халварссон и Эмма Нильссон.

Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.

Чемпионат Европы по биатлону

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