Стина Нильссон выступит на чемпионате Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной Швеции огласил список спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы по биатлону, сообщает SVT. В заявку попала и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, которая с начале нынешнего сезона выступает в биатлоне.

Мужчины: Малте Стефанссон, Оскар Брандт, Антон Иварссон, Габриэль Стегмайр, Турстейнт Стенерсен.

Женщины: Элизабет Хейберг, Анна Магнуссон, Стина Нильссон, Энни Линд, Ингела Андерссон, Элла Халварссон и Эмма Нильссон.

Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.