Стал известен состав женской сборной России на ЧЕ в Польше
12:48
Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав женской национальной команды на чемпионат Европы.
В него вошли Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Валерия Васнецова.
Основная сборная России отправилась в словенскую Поклюку, где продолжит подготовку к чемпионату мира.
Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sergey-konovalov-kuklina-sama-vyrazila-zhelanie-vystupit-na-chempionat-evropy/
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