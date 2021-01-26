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Стал известен состав женской сборной России на ЧЕ в Польше

12:48
Лариса Куклина. Фото Instagram
Лариса Куклина. Фото Instagram
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Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав женской национальной команды на чемпионат Европы.

В него вошли Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Валерия Васнецова.

Основная сборная России отправилась в словенскую Поклюку, где продолжит подготовку к чемпионату мира.

Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/sergey-konovalov-kuklina-sama-vyrazila-zhelanie-vystupit-na-chempionat-evropy/

Чемпионат Европы по биатлону

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