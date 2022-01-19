Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной России на чемпионат Европы.
В состав мужской команды вошли Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко и Михаил Первушин.
За женскую команду выступят Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова.
Чемпионат Европы по биатлону пройдет в Арбере (Германия) с 26 по 30 января.
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