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Сегодня, 09:57

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Иван Торопцев
Корреспондент
Антон Бабиков.
Фото Global Look Press

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной России на чемпионат Европы.

В состав мужской команды вошли Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко и Михаил Первушин.

За женскую команду выступят Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет в Арбере (Германия) с 26 по 30 января.

Источник: https://biathlonrus.com/news/opredelen-sostav-sbornoy-rossii-na-chempionat-evropy-po-biatlonu-v-nemetskom-arbere/
Биатлон
Сборная России по биатлону
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Чемпионат Европы по биатлону
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