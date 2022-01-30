Сборная России с пятью штрафными кругами заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы.

В составе российской команды выступили Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Биатлонисты прошли пять штрафных кругов и использовали 21 дополнительный патрон.

Отставание россиян от победившей в гонке сборной Норвегии составило 5 минут и 6,4 секунды. Второе место заняла команда Германии, проигравшая победителю 18,6 секунды. На третьей строчке финишировала команда Швейцарии с отставанием от лидера в 4 минуты и 53,7 секунды.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Эрленн Бьентегорд, Йоханнес Дале, Йенни Энодд, Рагнхиль Фемстейневик) — 1:17:44.9 (2 шт. кругов + 11 доп. патронов)

2. Германия (Лукас Фрацшер, Фанни Хорн, Янина Хеттих, София Шнайдер) — отставание +18.6 (2 + 13)

3. Швейцария (Серафин Вистнер, Мартин Егер, Элиза Гаспарин, Аита Гаспарин) — +4:53.8 (5 + 18)

4. Франция (Оскар Ломбардо, Реми Бротье, Оушен Мишелон, Софи Шово) — +5:04.5 (3 + 18)

5. Россия (Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко) — +5:06.4 (5 + 21)

6. Австрия (Бернхард Ляйтингер, Лукас Питцер, Леа Рочопф, Тамара Штайнер) — +5:26.7 (2 + 17)