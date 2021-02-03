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Российская биатлонистка Шевченко шокирована методикой работы тренера сборной Германии

14:01
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3 февраля россиянка Анастасия Шевченко в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) рассказала о случае на чемпионате Европы-2021.

«Какие впечатления от чемпионата Европы? Я была почти шокирована, например, когда увидела, как тренер сборной Германии перед стартом каждой гонки собирал спортсменок и проводил с ними общую разминку. Такое бывает на юниорских соревнованиях, но на взрослых?» — заявила 21-летняя биатлонистка.

На чемпионате Европы, который проходил в польском городе Душники-Здруй, Шевченко стала бронзовой призеркой в спринте.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/anastasiya-shevchenko-vystupat-na-vzroslom-chempionate-mira-ya-poka-ne-gotova/

Чемпионат Европы по биатлону

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