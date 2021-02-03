Российская биатлонистка Шевченко шокирована методикой работы тренера сборной Германии

3 февраля россиянка Анастасия Шевченко в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) рассказала о случае на чемпионате Европы-2021.

«Какие впечатления от чемпионата Европы? Я была почти шокирована, например, когда увидела, как тренер сборной Германии перед стартом каждой гонки собирал спортсменок и проводил с ними общую разминку. Такое бывает на юниорских соревнованиях, но на взрослых?» — заявила 21-летняя биатлонистка.

На чемпионате Европы, который проходил в польском городе Душники-Здруй, Шевченко стала бронзовой призеркой в спринте.