Появилось видео падения Большунова во время спринта на этапе Кубка мира

В сети появилось видео падения лыжника сборной России Александра Большунова во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Из-за этого падения россиянин и не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стиле.

30 января, россиянин попал в завал, пропустив вперед более 30 соперников и, несмотря на это, выиграл масс-старт на 15 км «классикой» в рамках 8-го этапа Кубка мира.