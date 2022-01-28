Норвежка Фемстейневик победила в женском спринте на чемпионате Европы в Арбере

Норвежка Рагнхиль Фемстейневик выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону в женском спринте на 7,5 км в Арбере. Биатлонистка не допустила ни одного промаха. Второе место занала немка Франциска Хильдебранд, третьей стала также спортсменка из Германии Янина Хеттих.

Лучшей среди россиянок стала Наталья Гербулова, допустившая один промах и занявшая 8-е место.

Сборную России также представляли Евгения Буртасова (19-е место), Лариса Куклина (21-е), Анастасия Шевченко (27-е), Анастасия Гореева (35-е), Виктория Сливко (46-е).

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 21.52,7 (0 промахов)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — отставание 3,7 (0)

3. Янина Хеттих (Германия) — 25,9 (1)

4. Алина Стремоус (Молдавия) — 33,5 (1)

5. Лу Жанмонно (Франция) — 37,2 (0)

6. Ирина Кручинкина (Белоруссия) — 39,4 (1)

8. Наталья Гербулова (Россия) — 40,1 (1)

...19. Евгения Буртасова (Россия) — 1.08,2 (2)

...21. Лариса Куклина (Россия) — 1.11,1 (2)

...27. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.31,0 (3)

...35. Анастасия Гореева (Россия) — 1.51,7 (2)

...46. Виктория Сливко (Россия) — 2.18,0 (4)