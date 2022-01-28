Норвежка Фемстейневик победила в женском спринте на чемпионате Европы в Арбере
Норвежка Рагнхиль Фемстейневик выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону в женском спринте на 7,5 км в Арбере. Биатлонистка не допустила ни одного промаха. Второе место занала немка Франциска Хильдебранд, третьей стала также спортсменка из Германии Янина Хеттих.
Лучшей среди россиянок стала Наталья Гербулова, допустившая один промах и занявшая 8-е место.
Сборную России также представляли Евгения Буртасова (19-е место), Лариса Куклина (21-е), Анастасия Шевченко (27-е), Анастасия Гореева (35-е), Виктория Сливко (46-е).
Биатлон
Арбер-Цвизель (Германия)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 21.52,7 (0 промахов)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — отставание 3,7 (0)
3. Янина Хеттих (Германия) — 25,9 (1)
4. Алина Стремоус (Молдавия) — 33,5 (1)
5. Лу Жанмонно (Франция) — 37,2 (0)
6. Ирина Кручинкина (Белоруссия) — 39,4 (1)
8. Наталья Гербулова (Россия) — 40,1 (1)
...19. Евгения Буртасова (Россия) — 1.08,2 (2)
...21. Лариса Куклина (Россия) — 1.11,1 (2)
...27. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.31,0 (3)
...35. Анастасия Гореева (Россия) — 1.51,7 (2)
...46. Виктория Сливко (Россия) — 2.18,0 (4)