Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате Европы, Россия стала шестой

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате Евпропы-2020. В тройку также попали команды Германии и Украины.

Российская пара Евгения Павлова — Кирилл Стрельцов показала шестой результат.

Биатлон

Раубичи (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета

Синглмикст

1. Норвегия (Каролина Эрдаль, Эннре Стремсхейм) — 47.12,2 (0 шт. кругов + 12 доп. патронов)

2. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — отставание 11, 5 (0 + 5)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко) — 11,8 (0 + 7)

4. Латвия (Байба Бендика, Андрей Расторгуев) — 57,6 (2 + 13)

5. Австрия (Дуня Здоуц, Петер Бруннер) — 1.07,1 (0 + 7)

6. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов) — 1.34,2 (0 + 7)