Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате Европы, Россия стала шестой
14:48
Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате Евпропы-2020. В тройку также попали команды Германии и Украины.
Российская пара Евгения Павлова — Кирилл Стрельцов показала шестой результат.
Биатлон
Раубичи (Белоруссия)
Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета
Синглмикст
1. Норвегия (Каролина Эрдаль, Эннре Стремсхейм) — 47.12,2 (0 шт. кругов + 12 доп. патронов)
2. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) — отставание 11, 5 (0 + 5)
3. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко) — 11,8 (0 + 7)
4. Латвия (Байба Бендика, Андрей Расторгуев) — 57,6 (2 + 13)
5. Австрия (Дуня Здоуц, Петер Бруннер) — 1.07,1 (0 + 7)
6. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов) — 1.34,2 (0 + 7)