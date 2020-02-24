ЧМ-2020 по биатлону
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Назван состав сборной России на чемпионат Европы

14:36
Матвей Елисеев. Фото Андрей Аносов, СБР.
Матвей Елисеев. Фото Андрей Аносов, СБР.
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Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Минске, сообщает официальный сайт СБР.

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

В Минске, куда чемпионат Европы был перенесен, в связи с нехваткой снега в эстонском Отепя, будут разыграны награды в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования.

Год назад на чемпионате Европы, который прошел там же, сборная России завоевала 2 золотых, 2 серебряных и бронзовую награды, заняв в неофициальном командном зачете второе место (после сборной Швеции).

Дополнительная информация:

http://www.biathlonrus.com/news/nazvan-sostav-sbornoy-rossii-dlya-uchastiya-v-chempionate-evropy/

Чемпионат Европы по биатлону

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