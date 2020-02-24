Назван состав сборной России на чемпионат Европы

Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Минске, сообщает официальный сайт СБР.

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

В Минске, куда чемпионат Европы был перенесен, в связи с нехваткой снега в эстонском Отепя, будут разыграны награды в суперспринте, смешанной эстафете, сингл-миксте, спринте и гонке преследования.

Год назад на чемпионате Европы, который прошел там же, сборная России завоевала 2 золотых, 2 серебряных и бронзовую награды, заняв в неофициальном командном зачете второе место (после сборной Швеции).