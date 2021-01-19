Лидер сборной Украины пропустит чемпионат Европы по биатлону
16:23
Дмитрий Пидручный принял решение пропустить чемпионат Европы по биатлону, сообщает сайт телеканала Xsport.
«После этапа в Антхольце у меня в планах подготовка к чемпионату мира. В этом сезоне чемпионат Европы не входит в мои планы, буду восьму готовиться к мировому первенству», — заявил украинец в интервью порталу.
На данный момент Пидручный занимает 28-е место в общем зачете Кубка мира.
Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 27 по 31 января в Польше на трассе в Душниках-Здруе.
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