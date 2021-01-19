Лидер сборной Украины пропустит чемпионат Европы по биатлону

Дмитрий Пидручный принял решение пропустить чемпионат Европы по биатлону, сообщает сайт телеканала Xsport.

«После этапа в Антхольце у меня в планах подготовка к чемпионату мира. В этом сезоне чемпионат Европы не входит в мои планы, буду восьму готовиться к мировому первенству», — заявил украинец в интервью порталу.

На данный момент Пидручный занимает 28-е место в общем зачете Кубка мира.

Чемпионат Европы по биатлону пройдет с 27 по 31 января в Польше на трассе в Душниках-Здруе.