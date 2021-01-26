Коновалов уверен, что у России будут медали на чемпионате Европы

Старший тренер резервной сборной России Сергей Коновалов в интервью пресс-службе СБР выразил уверенность, что у команды будут медали на чемпионате Европы.

«Тренеры основной команды решили усилить состав сборной на чемпионате Европы Ларисой Куклиной. Лариса сама выразила желание выступить на этом турнире. Конечно, наличие такой спортсменки в составе поможет молодым, она может подсказать что-то, объяснить. Любой тренер является максималистом и стремится, чтобы команда показала максимальный результат. Уверен, что медали у нашей команды будут. Но больше ничего на эту тему не скажу», — заявил Коновалов.

Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.