Коновалов уверен, что у России будут медали на чемпионате Европы
Старший тренер резервной сборной России Сергей Коновалов в интервью пресс-службе СБР выразил уверенность, что у команды будут медали на чемпионате Европы.
«Тренеры основной команды решили усилить состав сборной на чемпионате Европы Ларисой Куклиной. Лариса сама выразила желание выступить на этом турнире. Конечно, наличие такой спортсменки в составе поможет молодым, она может подсказать что-то, объяснить. Любой тренер является максималистом и стремится, чтобы команда показала максимальный результат. Уверен, что медали у нашей команды будут. Но больше ничего на эту тему не скажу», — заявил Коновалов.
Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sergey-konovalov-kuklina-sama-vyrazila-zhelanie-vystupit-na-chempionat-evropy/
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