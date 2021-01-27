Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» непопадание биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении из-за отказа в получении гражданства. Также Подчуфарова заявляла, что планирует вернуться в Россию.

«Что мы везде ищем врагов? У нас 1937 год вернулся? У нас народ обсуждает все! Но не принимает решения, которые бы улучшили что-то в стране. Уже давно есть такое понятие, как спортивное гражданство. И главной причиной появления такого термина стал распад СССР.

Почему у нас каждый бизнесмен ищет то место, где ему лучше? Почему у нас многие держат деньги в офшорах или зарубежных банках... Они не предатели, потому что работают на иностранные компании? А то получается, что у нас только спортсмены — главные изменщики! Я не видела ни одного бизнесмена на Западе, который гордо размахивает флагом России. Но если у нас спортсмен без флага, то все! Он предатель.

Нужно понять, что вы вкладываем в такие понятия, как патриотизм и предательство. А то мы требуем гражданской позиции от спортсменов. Но почему такого спроса нет, например, в бизнесе? Что у нас такой отток капитала? А то выходит так, что многие заработали деньги на наших предприятиях и земле, но все уходят куда-то, но не к нам!", — сказала Роднина «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

Подчуфарова отказалась от смены гражданства. Она хочет вернуться в российскую сборную