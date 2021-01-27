Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат Европы

Халили показал четвертый результат в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

18:20
Теги:

Российский биатлонист Карим Халили финишировал четвертым в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы.

Победу одержал латвиец Андрей Расторгуев, показав результат 52 минуты 4,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 52.04,7 (1 промах)

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 1.27,5 (2)

3. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 1.41,4 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 1.59,7 (0)

Чемпионат Европы по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир