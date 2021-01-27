Халили показал четвертый результат в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
18:20
Российский биатлонист Карим Халили финишировал четвертым в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы.
Победу одержал латвиец Андрей Расторгуев, показав результат 52 минуты 4,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Биатлон
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 52.04,7 (1 промах)
2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 1.27,5 (2)
3. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 1.41,4 (2)
4. Карим Халили (Россия) — 1.59,7 (0)
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