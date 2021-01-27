Халили показал четвертый результат в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Российский биатлонист Карим Халили финишировал четвертым в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы.

Победу одержал латвиец Андрей Расторгуев, показав результат 52 минуты 4,7 секунды и допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Андрей Расторгуев (Латвия) — 52.04,7 (1 промах)

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 1.27,5 (2)

3. Энре Стремсхейм (Норвегия) — 1.41,4 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 1.59,7 (0)