Гореева первой из россиянок стартует в спринте на ЧЕ в Польше

Официальный сайт IBU опубликовал список участников женского спринта на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

Первой из россиянок выйдет на трассу Анастасия Гореева, у которой 22-й номер. 32-й отправится в гонку Анастасия Шевченко, 48-й — Полина Шевнина, 53-й — Лариса Куклина, 67-й — Валерия Васнецова, 88-й — Наталья Гербулова.

Женский спринт начнется в 12.30 по московскому времени. Россия завоевала одну медаль в стартовый день турнира, Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке.