Гореева первой из россиянок стартует в спринте на ЧЕ в Польше
08:54
Официальный сайт IBU опубликовал список участников женского спринта на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.
Первой из россиянок выйдет на трассу Анастасия Гореева, у которой 22-й номер. 32-й отправится в гонку Анастасия Шевченко, 48-й — Полина Шевнина, 53-й — Лариса Куклина, 67-й — Валерия Васнецова, 88-й — Наталья Гербулова.
Женский спринт начнется в 12.30 по московскому времени. Россия завоевала одну медаль в стартовый день турнира, Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке.
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