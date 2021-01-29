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Гореева первой из россиянок стартует в спринте на ЧЕ в Польше

08:54
Анастасия Гореева. Фото Instagram
Анастасия Гореева. Фото Instagram
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Официальный сайт IBU опубликовал список участников женского спринта на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

Первой из россиянок выйдет на трассу Анастасия Гореева, у которой 22-й номер. 32-й отправится в гонку Анастасия Шевченко, 48-й — Полина Шевнина, 53-й — Лариса Куклина, 67-й — Валерия Васнецова, 88-й — Наталья Гербулова.

Женский спринт начнется в 12.30 по московскому времени. Россия завоевала одну медаль в стартовый день турнира, Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке.

Чемпионат Европы по биатлону

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