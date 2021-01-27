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Гербулова первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке на ЧЕ в Польше

08:20
Наталья Гербулова. Фото Twitter
Наталья Гербулова. Фото Twitter
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IBU на официальном сайте опубликовал порядок выступления биатлонисток в индивидуальной гонке в польском городке Душники-Здруй.

Первой среди россиянок на трассу выйдет Наталья Гербулова, получившая 21-й номер. Далее Валерия Васнецова и Лариса Куклина (№№50, 51), Полина Шевнина (№64), Анастасия Шевченко (№67) и Екатерина Носкова (№107).

Женская индивидуальная гонка начнется в 12.30 по московскому времени.

Чемпионат Европы по биатлону

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