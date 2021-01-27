Гербулова первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке на ЧЕ в Польше

IBU на официальном сайте опубликовал порядок выступления биатлонисток в индивидуальной гонке в польском городке Душники-Здруй.

Первой среди россиянок на трассу выйдет Наталья Гербулова, получившая 21-й номер. Далее Валерия Васнецова и Лариса Куклина (№№50, 51), Полина Шевнина (№64), Анастасия Шевченко (№67) и Екатерина Носкова (№107).

Женская индивидуальная гонка начнется в 12.30 по московскому времени.