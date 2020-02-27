Евгения Павлова: «Думала, что вчера трасса была ужасной»

Россиянка Евгения Павлова оценила свое выступление в сингл-миксте на чемпионате Европы. Российская команда показала шестой результат.

— Настраивались как обычно: бороться. Но было тяжело это сделать, — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Мне казалось, что вчера трасса была ужасной. Оказалось, что это было еще ничего. Сегодня просто все разбито.

Что случилось со Стрельцовым? Потерял где-то обойму на трассе. Не знаю, как это произошло. Будем разбираться с тренерами.