Евгения Павлова: «Думала, что вчера трасса была ужасной»
14:52
Россиянка Евгения Павлова оценила свое выступление в сингл-миксте на чемпионате Европы. Российская команда показала шестой результат.
— Настраивались как обычно: бороться. Но было тяжело это сделать, — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».
Мне казалось, что вчера трасса была ужасной. Оказалось, что это было еще ничего. Сегодня просто все разбито.
Что случилось со Стрельцовым? Потерял где-то обойму на трассе. Не знаю, как это произошло. Будем разбираться с тренерами.