Биатлон
Чемпионат Европы
Новости
Календарь / результаты Медальный зачет Статьи
Главная
Биатлон
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:49

Черезов: «У Бабикова есть гипотетические шансы поехать на Олимпиаду, если кто-то заболеет»

Черезов оценил серебро Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере
Карен Саркисян
Корреспондент

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выступление российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере.

«Бабиков стал вторым сегодня и отменно отработал все четыре рубежа! — приводит слова Черезова «Чемпионат». — Было видно, что он в хорошей форме. Ничего не поделаешь с тем, что Антон не попал на Олимпийские игры, но всякое может быть. У Бабикова есть гипотетические шансы поехать на Олимпиаду, если кто-то заболеет«.

По его мнению, Бабиков не собирается заканчивать карьеру в этом году.

«Наверное, у Бабикова есть ощущение, что он на уровне основы сборной. Но мы прекрасно понимаем, что Антон не собирается заканчивать карьеру в этом году — у него есть сильная мотивация. Будем надеяться, что он сможет закрепиться в основном составе», — сказал он.

Победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы одержал норвежец Сверре Дален Аспенес. Бабиков завоевал серебро, уступив победителю больше 11 секунд.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4588259-cherezov-babikov-ne-sobiraetsya-zakanchivat-kareru-v-etom-godu-u-nego-est-motivaciya.html
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
Иван Черезов
1
Чемпионат Европы по биатлону
Читайте также
Эстонцы, американцы и испанцы оставили русских фигуристов без Олимпиады. Cкандалы с отбором в других сборных
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Ярошенко: «Если учесть, что Бабиков — чемпион мира, серебряная медаль ЧЕ не так значительна»
Тренер российских лыжников Крамер переживает из-за коронавируса перед Олимпийскими играми
Поздняков о вспышке коронавируса в олимпийской сборной России: «Действующий штамм коронавируса ведет себя более дружелюбно»
«За своих надо бороться до конца, а не оставлять в неведении». Крик души Никиты Трегубова
Поздняков о квалификации на Олимпийские игры: «Задействуем механизмы CAS»
«Права наших спортсменов были нарушены». Поздняков — о квалификационных соревнованиях по фристайлу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по биатлону: женская индивидуальная гонка, во сколько начало

Хованцев назвал отличным выступление Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости