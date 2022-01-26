Черезов: «У Бабикова есть гипотетические шансы поехать на Олимпиаду, если кто-то заболеет»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал выступление российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере.

«Бабиков стал вторым сегодня и отменно отработал все четыре рубежа! — приводит слова Черезова «Чемпионат». — Было видно, что он в хорошей форме. Ничего не поделаешь с тем, что Антон не попал на Олимпийские игры, но всякое может быть. У Бабикова есть гипотетические шансы поехать на Олимпиаду, если кто-то заболеет«.

По его мнению, Бабиков не собирается заканчивать карьеру в этом году.

«Наверное, у Бабикова есть ощущение, что он на уровне основы сборной. Но мы прекрасно понимаем, что Антон не собирается заканчивать карьеру в этом году — у него есть сильная мотивация. Будем надеяться, что он сможет закрепиться в основном составе», — сказал он.

Победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы одержал норвежец Сверре Дален Аспенес. Бабиков завоевал серебро, уступив победителю больше 11 секунд.