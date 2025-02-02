Сборная Германии заняла первое место в женской эстафете на чемпионате Европы 2025

Немецкие биатлонистки (Штефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф) заняли первое место в эстафете 4x6 км на чемпионате Европы 2025 в Мартель-Валь Мартелло (Италия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 14.04 минуты, допустив девять промахов.

Вторыми финишировали француженки Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен и Жилонн Гигонна , отстав от лидеров на 22,0 секунды и допустив 11 промахов. Тройку замкнули итальянки Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шельцхорн и Линда Цингерле (+41,0; 9 промахов).

Чемпионат Европы — 2025.

Женщины. Эстафета 4х6 км:

1. Германия (Штефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф) — 1:14,04 (9 промахов).

2. Франция (Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен, Жилонн Гигонна) — отставание +22,0 (11).

3. Италия (Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шельцхорн, Линда Цингерле) +41,0 (+9).

4. Болгария (Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова) +1.10,0 (3).

5. Австрия (Леа Ротшопф, Лиза Осль, Анна Юппе, Анна Андексер) +1.14,0 (11).